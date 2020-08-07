МИД о переселении ливанских армян в Карабах

Напомним, что накануне haqqin.az опубликовал заявление заместителя главы Общества турецко-азербайджанской дружбы Сердара Унсала, который отмечает попытки Армении переселить в Нагорный Карабах ливанских армян.

Армения предпринимает попытки незаконного переселения армянского населения из некоторых стран Ближнего Востока в Нагорный Карабах и прилегающие районы Азербайджана, которые являются признанными на международном уровне территориями Азербайджана. Об этом сказала глава пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя сообщения о переселении ливанцев армянского происхождения на оккупированные территории Азербайджана после произошедшего в Ливане взрыва.

"Как известно, незаконная деятельность агрессора-Армении в оккупированном Нагорном Карабахе и на прилегающих наших территориях, а также политика незаконного заселения поднимаются нами в рамках международных организаций.

Это не первый раз, когда Армения, используя ситуацию в регионе в своих отвратительных целях, предпринимает попытки незаконного переселения армянского населения из некоторых стран Ближнего Востока в Нагорный Карабах и прилегающие районы Азербайджана, которые являются признанными на международном уровне территориями Азербайджана.

Факт незаконного заселения, осуществляемый Арменией, зафиксирован и в отчетах миссий ОБСЕ по установлению фактов.

Конечно, эти действия Армении являются грубым нарушением международного гуманитарного права, а также Женевской конвенции 1949 года и ее дополнительных протоколов.

Цель оккупанта Армении - искусственно увеличить количество армян на этих землях, изменить этнические и культурные особенности территорий и тем самым провести политику аннексии.

Мы выразили сопредседателям Минской группы ОБСЕ наше серьезное недовольство проводимой Арменией политикой незаконного заселения на международно признанных территориях Азербайджана, а также намерением Армении использовать трагедию в Ливане в своих незаконных целях.

Армения должна понимать, что эти незаконные действия и попытки искусственного заселения не дадут ожидаемых Ереваном результатов. Азербайджанское население оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих территорий вернется в свои дома, а оккупант Армения ответит за все свои незаконные действия.

Наше требование положить конец целенаправленной политике Армении по заселению оккупированных территорий Азербайджана и впредь будет решительно выдвигаться перед международным сообществом", - сказала Лейла Абдуллаева.