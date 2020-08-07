Немецкая компания поможет "Азеришыг" с подготовкой кадров

Как заявил глава компании EKM Global Consulting GMbH Эльшан Мусаев, применение инновативных технологий в стране охватывает все сферы экономики и создает широкие возможности для подготовки молодого кадрового потенциала.

ОАО «Азеришыг» и немецкая компания EKM Global Consulting GMbH подписали меморандум о сотрудничестве, сообщили haqqin.az в пресс-службе «Азеришыг».

В этом плане «Азеришыг» впервые в стране реализовало проект 3D мобильной карты для электронного управления электрическими сетями в рамках концепции Умные сети, чем заложило основу для виртуальной мониторинговой системы.

«Уверен, что перспективное сотрудничество со специалистами Центра обучения и инноваций продолжится в направлении подготовки профессиональных кадров», - сказал Эльшан Мусаев.

В свою очередь, директор Центра обучения и инноваций ОАО «Азеришыг» Араз Мамедзаде заявил, что подготовка высокопрофессионального кадрового потенциала электроэнергетической сферы основано на учебной методике, которая построена на цифровых технологиях.

По его словам, для обеспечения современного и инновативного управления сетями при помощи систем Тренингов виртуальной реальности были подготовлены специалисты соответствующих категорий, что позволяет достичь важных результатов за короткий промежуток времени.

«И впредь для изучения международного опыта в сфере цифровых технологий и передачи его молодым кадрам мы продолжим сотрудничество с компанией EKM Global Consulting», - сказал Мамедзаде.