Хасан Диаб, премьер-министр Ливана, назвал проведение досрочных парламентских выборов решением для выхода из кризиса. Как передает ТАСС, об этом Х.Диаб сказал в обращении к протестующим в субботу.

"Я вынесу на следующее заседание кабинета министров предложение о проведении досрочных парламентских выборов", - приводит телеканал "Аль-Маядин" его слова.

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Более 100 человек пострадали в ходе беспорядков в ливанском Бейруте. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Красного креста.

В организации уточнили, что 28 пострадавших доставили в больницы, еще 102 раненым оказывают помощь на месте.

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Протестующие в Бейруте в субботу заняли здания МИД и Министерства экономики Ливана.

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Протестующие ворвались в министерство иностранных дел Ливана, расположенное в столичном районе Ашрафия. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

По данным телеканала Al-Jadeed, вслед за ними в здание внешнеполитического ведомства вошли военнослужащие.

Митингующие подняли плакаты, на которых написано "Бейрут — демилитаризованный город" и "Столица революции".

На антиправительственные протесты с требованиями отставки правительства и реформ вышли тысячи людей. Они массово забрасывают полицейских камнями и петардами, в ответ в них кидают гранаты со слезоточивым газом.