Восстановление Донбасса оценили в 10 миллиардов долларов
На восстановление Донбасса необходимо около 10 миллиардов долларов, заявил в эфире радиостанции «Донбасс.Реалии» советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко. Его слова приводит «Интерфакс-Украина».
Он уточнил, что названная сумма составляет 5-7 процентов ВВП Украины. По мнению Устенко, для восстановления неподконтрольных Киеву территорий Донбасса в случае их реинтеграции нужно создать фонд, в котором будут, в том числе, донорские средства.