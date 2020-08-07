Редакция haqqin.az 21:20

В последнее время азербайджанские предприниматели порой сталкиваются в Грузии с непредсказуемыми, лишенными всякой логики, а главное, никак не сообразующимися с добрососедскими отношениями препятствиями. В частности, мягко говоря, странная история происходит в настоящее время с разработкой группы компаний Bakcell, которая в 2018 году при поддержке ведущих международных консультантов начала реализацию глобального инфраструктурного проекта под условным названием «Цифровой Шелковый путь». Проект предполагает связать единой волоконно-оптической магистралью страны Европы, Кавказа, Центральной Азии и Китай. Создаваемый уникальный маршрут (Европа – Черное Море – Грузия – Азербайджан – Каспийское Море – Казахстан/страны Центральной Азии – Китай), благодаря улучшенным параметрам и новейшим технологиям должен стать реальной альтернативой уже существующим коммуникациям.

Виртуальный Баку-Тбилиси-Джейхан Эффективно используя уникальные возможности геополитического положения Грузии, Азербайджана и Казахстана, данный региональный проект позволит создать современный транзитный интернет-маршрут, напрямую соединяющий страны Европы с бурно развивающимся азиатским рынком. Успешная реализация проекта приведет к созданию на Южном Кавказе регионального цифрового хаба, превратив Грузию и Азербайджан в центры глобальной цифровой экономики. Нет необходимости разъяснять, насколько это важно именно сегодня – в постпандемическую эпоху цифровизации. Прежде всего глобальные инфраструктурные проекты внесут значительный вклад в развитие телекоммуникационной экосистемы двух стран, доведя их до уровня современных мировых стандартов. Помимо прочего, создание цифрового южнокавказского хаба привлечет сюда таких инвесторов мирового уровня, как Google, Amazon, Alibaba, Facebook и др. А это означает новые предприятия, новые рабочие места. В целом же реализация стратегически важных инфраструктурных проектов и трансформация Южного Кавказа в региональный цифровой центр, охватывающий, кроме Кавказа, Центральную Азию, Китай и Южную Азию, обеспечит улучшение доступа к различным цифровым услугам почти для 1,8 миллиарда человек (около четверти населения мира), проживающих в этой части планеты. Для реализации проекта «Цифровой Шелковый путь», который, как считают международные эксперты, по своему потенциалу не уступает проекту Баку-Тбилиси-Джейхан, Азербайджан, Казахстан и Туркменистан подписали историческое соглашения для начала работ по прокладке подводных магистралей по дну Каспийского моря. Сегодня Транскаспийский проект успешно реализуется компанией AzerTelecom (дочерней компанией Bakcell) в сотрудничестве с партнерами из Казахстана и Туркменистана. В 2019 году одна из компаний, входящих в группу Bakcell, после долгих переговоров в связи проектом «Цифровой Шелковый путь» получила определенные гарантии соответствующих структур Грузии и приобрела значительный пакет акций грузинской компании Caucasus Online. Это позволило включить транзитную инфраструктуру данной компании, в том числе кабель, проходящий по дну Черного моря, в глобальный проект, значительно увеличивающий экономический потенциал всего региона и создающий предпосылки для создания регионального цифрового центра. Реализация проекта значительно повысила бы международную конкурентоспособность Грузии на цифровом рынке, создала еще большие возможности для строительства современных дата-центров и прихода в регион международных игроков. Вместе с тем существующий морской кабель, как и остальная транзитная инфраструктура Caucasus Online, требует крайне срочных и значительных инвестиций в модернизацию. И азербайджанский инвестор планировал дальнейшие инвестиции в Грузию, предполагая превратить устаревшую инфраструктуру в современную международную транзитную систему.

Беспрецедентная атака на азербайджанскую компанию Однако 5 августа 2019 года, спустя значительное время после завершения сделки, регулятор интернет-трафика Грузии - Национальная коммуникационная комиссия (GNCC) – официально потребовала от Caucasus Online раскрыть информацию об акционерах. Будучи компанией с прозрачной деятельностью, соблюдающей требования законодательства, Caucasus Online уведомила регулятора об изменениях в структуре акционеров. Казалось бы, обычная процедура, и законность сделки не подлежит сомнению, но уже 19 августа эта комиссия обвинила компанию в нарушении Закона об электронных коммуникациях, а именно в несвоевременном получении разрешения регулятора. Это решение стало началом беспрецедентной атаки на азербайджанского инвестора - в частности, и Caucasus Online – в целом. Однако не подлежит сомнению, что цель нападок – именно азербайджанский акционер. Наложив несколько крупных штрафов, комиссия, явно выходя за рамки своих полномочий по защите конкурентной среды, потребовала отменить сделку, угрожая отобрать у компании лицензию, назначить внешнего администратора и фактически экспроприировать актив у законного приобретателя из Азербайджана. Формальная претензия комиссии заключается в том, что компания несвоевременно проинформировала регулятора о смене акционера. Однако подобное обвинение является беспочвенным – задолго до совершения сделки представители инвестора детально и неоднократно обсуждали свои планы с руководством правительства Грузии и получили одобрение на покупку. Более того, говорить о нарушении закона неправомерно – ведь у Caucasus Online акционеры (материнская компания, владеющая акциями Caucasus Online) формально не поменялись, произошли некоторые изменения лишь в структуре бенефициаров. Что же касается несвоевременного уведомления, то регулятор уже 6 раз оштрафовал компанию за последние 6 месяцев на общую сумму почти в 300 тысяч долларов (беспрецедентный для истории страны штраф). То есть установив максимальную ответственность, определенную законом за несвоевременное информирование регулятора. Доводы комиссии о том, что покупка Caucasus Online угрожает конкурентной среде страны, тоже несостоятельны, так как инвестор не владеет какими-либо иными телекоммуникационными активами в Грузии. По мнению ведущих мировых юридических компаний, таких как Quinn Emanuel, DLA Piper, PWC, подобные действия Национальной комиссии Грузии идут вразрез с уже сложившейся в стране практикой предоставления разрешений, свидетельствуют о превышении полномочий, противореча как национальному, так и международному законодательству. Налицо нарушения целого ряда положений Договора о защите инвестиций, подписанного между Грузией и Азербайджаном. Грузинская коммуникационная комиссия использует столь формальные предлоги, принимает такие несоразмерные, несправедливые и откровенно дискриминационные меры против компании азербайджанского инвестора, что ее действия начинают все более обретать характер банального рейдерского захвата, причем с дискриминационной окраской. За каждой фразой обвинений в смехотворных, притянутых за уши нарушениях ясно вырисовывается одно – с какой стати отдали азербайджанцам?! Многочисленные обращения в грузинские суды со стороны как компании, так и азербайджанского акционера и даже грузинского продавца активов остались без ответа, вынуждая законного инвестора искать защиту за пределами Грузии. В последние дни предвзятые и совсем уж недружественные действия Национальной коммуникационной комиссии Грузии, однозначно направленные на экспроприацию, а точнее, рейдерский захват компании со значительным азербайджанским капиталом, перешли на новый, не имеющий аналогов в мировой практике уровень. В крайней, никогда ранее не присущей для Грузии спешке регулятором были срочно подготовлены и представлены в парламент изменения в Закон об электронных коммуникациях, позволяющие во внесудебном порядке «при определенных обстоятельствах» назначать в какую-либо компанию внешнего администратора, обладающего неограниченными (!!!) полномочиями. Международные эксперты недоумевают Ясно, что в авральном порядке предпринятый шаг целиком и полностью направлен против Caucasus Online, однако ударил практически по всему крупному грузинскому бизнесу, и потому был с возмущением воспринят местными предпринимателями. Крайне негативно отнеслись к таким необъективным, препятствующим нормальному развитию бизнеса и беспардонно нелицеприятным поправкам в закон как международные эксперты, так и дипломатические представители. Все активные участники коммуникационного рынка Грузии в открытом письме, адресованном правительству и парламенту, выразили свою обеспокоенность и полное несогласие с предлагаемыми драконовскими изменениями, противоречащими всем принципам права и подрывающими стабильность будущей деятельности телекоммуникационой сферы страны. Однако несмотря на их усилия закон был принят парламентом. Депутатов не остановили даже репутационные потери делового мира страны, которые однозначно проявятся в скором времени. Столь нерациональные и откровенно рейдерские по своему характеру действия регулятора Грузии, осуществляемые при поддержке ряда некоторых структур, представляют угрозу не только для азербайджанских, но и других зарубежных инвесторов и ставят под вопрос дальнейшие инвестиционные планы как азербайджанских, так и международных компаний. Можно было бы, конечно, гадать и разводить руками, не понимая, какими мотивами руководствуются грузинские чиновники в своих действиях. Но мотивы неожиданно сами дали о себе знать – в лице до безумия встревоженных владельцев интернет-коммуникаций Армении. Там даже поползли слухи, что Азербайджан, завладев коммуникационной инфраструктурой всего Южного Кавказа, «возьмет и вырубит интернет Армении». Благо местные специалисты опровергли возможность такого абсурдного предположения, но, тем не менее, предупредили, что «на техническом уровне это позволит азербайджанским партнерам анализировать трафик, находить некоторые закономерности и на основании этого делать определенные заключения...» К тому же как тут не расстроиться, ведь масштабный международный проект опять проходит мимо Армении... Так не с той ли стороны ветер дует? В Грузии же армянская диаспора и значительная, и довольно влиятельная.