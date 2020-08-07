Причиной взрыва в Бейруте назвали коррупцию
Премьер-министр Ливана Хассан Диаб обратился к гражданам на фоне охвативших страну протестов после взрыва в Бейруте.
Чиновник был вынужден признать, что катастрофа произошла из-за коррупции, поэтому народный гнев и требования отставки правительства вполне обоснованы.
«Взрыв, который сотряс порт, произошел из-за коррупции», — заявил Диаб в эфире канала AL-Mayadeen.
При этом расследование инцидента еще не завершено и ранее власти допускали, что причиной взрыва могли стать ракетный удар или бомба.