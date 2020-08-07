Андреа Пирло станет главным тренером "Ювентуса"

Чемпион мира по футболу 2006 года Андреа Пирло станет главным тренером итальянского "Ювентуса". Об этом в своем Twitter сообщил журналист телеканала Sky Sports Фабрицио Романо.

В субботу было объявлено об уходе с поста главного тренера туринской команды Маурицио Сарри.

Отмечается, что решение о назначении 41-летнего Пирло было принято президентом "Ювентуса" Андреа Аньелли.

В пятницу "Ювентус" дома обыграл французский "Лион" со счетом 2:1, но не сумел выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов из-за правила выездного гола. Первая встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу "Лиона".