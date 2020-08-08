Помпео снова выступил против Кубы

Госсекретарь США Майкл Помпео в субботу вновь призвал страны не голосовать за вхождение Кубы в состав Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН).

"Это возмутительно, что Совет ООН по правам человека предложит место Кубе, жестокому диктаторскому режиму, который торгует своими собственными врачами под видом гуманитарных миссий. Любая страна, которая ценит права человека, должна воздержаться от голосования за вхождение Кубы в Совет", - написал глава американского внешнеполитического ведомства в Twitter. С аналогичным призывом он выступал на пресс-конференции в среду.

В октябре 2019 года США ввели визовые ограничения против официальных лиц Кубы, ответственных за условия труда кубинских врачей в рамках зарубежных программ. Госдепартамент США утверждал, что медики "вынуждены работать много часов без отдыха в небезопасных условиях и при ограничениях в передвижении". Кубинские власти, по версии американской стороны, якобы заставляли врачей предоставлять помощь в качестве политического инструмента в обмен на заверения в лояльности.