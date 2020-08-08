Сборная Азербайджана по шахматам обыгрывает Турцию

Сегодня началась матчевая встреча между шахматными сборными Азербайджана и Турции.

Матч, который проходит в режиме онлайн, организован Министерством молодежи и спорта Азербайджана, а также федерациями шахмат Азербайджана и Турции под девизом «Bir millət, iki dövlət» («Одна нация, два государства»).

После первого игрового дня сборная Азербайджана выигрывает со счетом 8,5:3,5. За сборную Азербайджана в этом матче играют Шахрияр Мамедъяров, Теймур Раджабов, Гюнай Мамедзаде, Гюльнар Мамедова, Вугар Асадли и Ханым Баладжаева.

Если брать сегодняшние результаты лидеров нашей сборной, то Шахрияр Мамедъяров дважды сыграл вничью, а Теймур Раджабов победил черными фигурами и сыграл вничью белыми.

Согласно регламенту, на каждую партию участники получают по 15 минут плюс 5 секунд за каждый сделанный ход. Матчевая встреча завершится 10 августа.

Напомним, что в резерве у сборной Азербайджана, которая готовится к онлайн-Олимпиаде, Рауф Мамедов, Гадир Гусейнов, Тюркян Мамедъярова, Ульвия Фаталиева, Айдын Сулейманлы и Говхар Бейдуллаева.

К участникам матча Азербайджан – Турция обратились министры спорта двух стран – Азад Рагимов и Мехмет Касапоглу.