Сборная Азербайджана по шахматам обыгрывает Турцию
Сегодня началась матчевая встреча между шахматными сборными Азербайджана и Турции.
Матч, который проходит в режиме онлайн, организован Министерством молодежи и спорта Азербайджана, а также федерациями шахмат Азербайджана и Турции под девизом «Bir millət, iki dövlət» («Одна нация, два государства»).
После первого игрового дня сборная Азербайджана выигрывает со счетом 8,5:3,5. За сборную Азербайджана в этом матче играют Шахрияр Мамедъяров, Теймур Раджабов, Гюнай Мамедзаде, Гюльнар Мамедова, Вугар Асадли и Ханым Баладжаева.
Если брать сегодняшние результаты лидеров нашей сборной, то Шахрияр Мамедъяров дважды сыграл вничью, а Теймур Раджабов победил черными фигурами и сыграл вничью белыми.
Согласно регламенту, на каждую партию участники получают по 15 минут плюс 5 секунд за каждый сделанный ход. Матчевая встреча завершится 10 августа.
Напомним, что в резерве у сборной Азербайджана, которая готовится к онлайн-Олимпиаде, Рауф Мамедов, Гадир Гусейнов, Тюркян Мамедъярова, Ульвия Фаталиева, Айдын Сулейманлы и Говхар Бейдуллаева.
К участникам матча Азербайджан – Турция обратились министры спорта двух стран – Азад Рагимов и Мехмет Касапоглу.
По словам азербайджанского министра, шахматы среди тех видов спорта, на которые пандемия повлияла не настолько сильно. «Мы проводим онлайн-соревнования, в шахматах это возможно, и вы в этих турнирах участвуете, - говорит Азад Рагимов. – Я верю, что сборная Азербайджана успешно выступит на предстоящей олимпиаде. Наша команда продолжает свою подготовку. Желаю успехов и турецкой команде».
Министр спорта Турции Мехмет Касапоглу, в свою очередь, отметил, что давние братские отношения двух народов перенеслись и на шахматную доску. «Верю, что вместе мы добьемся больших побед!», - заявил глава турецкого ведомства.