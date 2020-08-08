11 человек стали жертвами пожара в многоэтажном доме в чешском городе Богумин. Об этом сообщает РИА Новости.

Представители местной полиции заявили, что при пожаре погибли три ребенка, которые проживали вместе в квартире, где произошло возгорание.

Местные власти сообщили журналистам, что не исключают возможности поджога. Жители города рассказали о том, что видели, как полиция задержала мужчину, утверждавшего, что пожар устроил именно он. Пожар в Богумине стал самым трагическим по числу жертв в Чехии за последние 30 лет.

Ранее восемь новорожденных детей погибли в результате пожара в родильном отделении больницы в Алжире. Трое младенцев погибли из-за ожогов, еще пятеро задохнулись, рассказали пожарные. Как сообщил министр здравоохранения страны, огонь, предположительно, разгорелся из-за неисправного устройства от комаров.