В Иране не видят разницы между Хуком и Абрамсом
Иран не видит разницы между бывшим специальным представителем США по Ирану Брайаном Хуком и новым спецпредставителем Эллиотом Абрамсом, сказал официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, передает ИРНА.
6 августа стала известно, что специальный представитель США по Ирану Брайан Хук покинет свой пост.
Эллиотт Абрамс займет должность спецпредставителя по Ирану в дополнение к своим обязанностям специального представителя по Венесуэле.
"Нет никакой разницы между Джоном Болтоном, Брайаном Хуком или Эллиотом Абрамсом. Когда речь идет о политике США в отношении Ирана, то американские власти откусили больше, чем они могут прожевать", - заявил Мусави, комментируя уход спецпредставителя США по Ирану в отставку.