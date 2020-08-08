Трамп хотел высечь свое лицо на горе Рашмор

Глава администрации США Дональд Трамп выражал пожелание, чтобы его лицо высекли рядом с барельефами четырех американских президентов на горе Рашмор в штате Южная Дакота. Об этом сообщила в субботу газета The New York Times, ссылающаяся на источники в Республиканской партии.

По их данным, губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм с момента своего избрания в 2018 году предпринимала активные попытки заручиться согласием Трампа лично приехать на празднование Дня независимости к горе Рашмор. Президент США во время приватной беседы в Овальном кабинете Белого дома поделился с Ноэм идеей добавить свой барельеф на склон горы, где высечены скульптурные портреты Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. Гора является своего рода символом патриотизма для американцев, традиционный салют здесь открывает праздничные мероприятия по всей стране, приуроченные ко Дню независимости США 4 июля.

Согласно публикации, Трамп не только высказал идею вслух. В прошлом году один из помощников в Белом доме интересовался в администрации губернатора Южной Дакоты, какие формальности требуется выполнить, чтобы добавить скульптурный портрет на склон горы. Ноэм, когда принимала лидера Белого дома в начале прошлого месяца, преподнесла ему муляж горы Рашмор высотой 1,2 м с барельефами пяти президентов, включая Трампа.