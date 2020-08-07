Армяне устроили беспорядки в Грузии: сожжены 4 дома

В грузинском регионе Самцхе-Джавахетия в городе Ахалкалаки армяне устроили беспорядки. Как передают грузинские СМИ, причиной этого стало убийство из огнестрельного оружия парня из села Куликам.

После убийства произошло противостояние между молодежью. Несколько агрессивных молодых людей подожгли 4 дома и один отель в Ахалкалаки. Говорится, что владелец сожженных зданий имеет отношение к убийству парня.

Во время беспорядков один человек погиб и один получил ранение. К Ахалкалаки привлечены дополнительные силы полиции.