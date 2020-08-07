Жеребьевка Лиги чемпионов: у «Карабаха» 4 возможных соперника

Сегодня в 14:00 по бакинскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, с которого начнет выступление чемпион Азербайджана « Карабах ».

Подопечные Гурбана Гурбанова при жеребьевке будут среди «сеяных». В целом в 1-м раунде 17 «сеяных» команд будут играть против 17-ти «несеяных».

В число «несеяных» входят: «Фола» (Люксембург), «Юргорден» (Швеция), «Будучность» (Черногория), «Флора» (Эстония), «Динамо» (Брест, Беларусь), «Рига» (Латвия), «Коннас-Ки» (Уэльс), «КИ Клаксвик» (Исландия), «Европа» (Гибралтар), «Целе» (Словения), «Арарат-Армения» (Армения), КуПС (Финляндия), «Рейкьявик» (Исландия), «Тирана» (Албания), «Силекс» (Северная Македония), «Флориана» (Мальта), а также победитель предварительного раунда – североирландский «Линфилд» или косовская «Дрита».

Однако в канун жеребьевки УЕФА по традиции разделил команды на группы, сократив количество потенциальных соперников. В итоге «Карабах» оказался в группе 4, где ему может достаться один из четырех «несеяных» соперников, а именно - «Динамо» (Брест), «Рига», «Тирана» или «Силекс».

Жребий определит не только соперника «Карабаха», но и хозяина пары, так как все квалификационные стадии еврокубков, кроме раунда плей-офф Лиги чемпионов, будут состоять из одной игры.

Матчи 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов состоятся 18-19 августа. Победители получат право сыграть во 2-м раунде, игры которого пройдут 25-26 августа. Жеребьевка 2-го раунда состоится 10 августа. И там «Карабах» тоже будет среди «сеяных».

Если же чемпион Азербайджана проиграет в 1-м раунде Лиги чемпионов, то отправится во 2-й квалификационный этап Лиги Европы, игры которого состоятся в сентябре.