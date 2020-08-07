В Париже станет обязательным ношение маски

Ношение масок в оживленных районах Парижа станет со следующей недели обязательным в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом во Франции. Как передает ТАСС, об этом сообщили в префектуре полиции города.

Аналогичные меры будут введены также в четырех департаментах столичного региона Иль-де-Франс - Сен-Сен-Дени, О-де-Сен, Валь-де-Марн и Валь-д`Уаз. "Все указывает на то, что вирус вновь активно циркулирует в регионе", - подчеркивают местные власти.