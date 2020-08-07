Трамп обвинил демократов в "левом радикализме"

Президент США Дональд Трамп утверждает, что демократы намерены "украсть выборы", затягивая переговоры по поддержке экономики.

По словам Трампа, выступавшего на пресс-конференции в Нью-Джерси, демократы "хотят украсть выборы". Он считает, что лидеры демократов в Конгрессе Нэнси Пелоси и Чак Шумер "держат в заложниках" помощь пострадавшим от коронавируса.

Трамп также перечислил ряд предложений демократов, которые, по его словам, ничего общего не имеют с помощью экономике.

"Это радикальная левая повестка дня", - заявил он.