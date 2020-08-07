Те же специалисты предвидят тяжелые времена, особенно для региона Тулузы, европейской столицы авиастроения, как называют этот город во Франции. В его окрестностях авиаотрасль и субподрядчики обеспечивают работой 95 тысяч человек.

Еще год назад корпорация Airbus поставила 99 клиентам в разных странах мира 863 пассажирских самолета. Но в этом году число заказов упало вполовину — так пишет влиятельная французская Le Monde.

Авиационная промышленность Франции — первая позиция в экспорте этой страны, больно задета коронавирусом и его последствиями для авиационного транспорта. То, чего не было в последние 20 лет уже оценивается экспертами, как катастрофа.

Airbus в конце июня объявил о сокращении 3 тысяч 600 рабочих мест. Увольнения автоматическим способом вынуждает снижать объемы и кооперирующихся с основными предприятиями, - газета цитирует руководителей предприятий, работающих главным образом для Airbus которые признают, что французское правительство пробует амортизировать потрясение путем «долговременной частичной безработицы».

По мнению цитируемого другой французской газетой La Gazette des Communes Жан-Марка Зулиани, географа, специализирующегося на вопросах экономики и пространственного планирования, «Airbus и авиация - это дерево, которое заслоняет лес», потому что система производства в тулузском регионе дифференцирована больше, чем кажется».

По его мнению, Тулуза располагает «менее заметными, чем авиация, но более многообещающими специализациями, которые мало затронул кризис» - связанные со здравоохранением, биотехника, кибербезопасность, военная промышленность или сельскохозяйственно-продовольственная сфера. На эти источники ссылается информационное агентство PAP.

По мнению экспертов, от последствий пандемии может пострадать торговый баланс Франции. В 2019 году авиастроение — первая позиция экспорта принесла ей 64 миллиарда евро, что в большей степени позволило снизить дефицит торгового баланса страны. Понятно, что резкое падение экспорта воздушных лайнеров, еще недавно востребованных и популярных у авиакомпаний, сильно ударит по экономике Франции.

Однако пока не все так мрачно. Согласно плану французского правительства, 10 миллиардов евро, которые будут направлены на поддержку национальной авиаотрасли, помогут в ограничении уровня безработицы, и такие вливания смогут защитить позиции Франции в международной торговле. Так, во всяком случае, утверждает в пятничном выпуске экономический еженедельник Les Echos.

Состояние национальных экономик стран-членов Евросоюза переживает не лучшие времена. План восстановления ЕС, предусматривающий вливание в экономику континента 750 миллиардов евро и еще более 1 триллиона общей валюты, дает надежду, что все же кризис будет здесь преодолен с меньшими потерями.