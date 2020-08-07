Отдел информации 03:26

Личность некоего Вильгельма Брассе очень интересует Голливуд. Он был узником концлагеря Аушвиц. Однако был не простым заключенным, а фотографом, задачей которого было снимать всех прибывающих на территорию лагеря. Уже известно, что в будущем году начнутся съемки фильма «Портретист», одним из авторов которого будет тот, кто снимал сенсационный фильм «Аватар». Уже известно, что проект не состоялся бы, если к нему не проявил интерес Леонардо Ди Каприо. Польский режиссер Иренеуш Добровольски сообщил, что звезда Голливуда и мирового кинематографа будет участвовать в продукции.

Сам польский кинематографист известен тем, что снял документальный фильм с таким же названием - «Портретист» в 2005 году. Тогда сам Брассе на камеру рассказал, как он по приказу нацистов делал фотографии более 50 тысяч узников лагеря Аушвиц. В той киноленте он признавался, что сейчас не в состоянии взять в руки камеру. Польский режиссер успел запечатлеть историю — Брассе умер в 2012 году. Иренеуш Добровольски вначале хотел сам снять художественный фильм, но потом понял, что лучше отдать его в руки того, кто привлечет большее внимание и средств, например, голливудских профессионалов. В процесс включился режиссер, продюсер, сценарист Роберт Стромберг, который был лауреатом “Оскара” в качестве лучшего сценографа «Аватара» и «Алисы в Стране Чудес». Пока неясно, кто будет сниматься, но Хейди Левитт был ответственным за подбор артистов в ленте «Паразиты», «Актер» и «Прирожденные убийцы». Как уже сообщил сайт fotoblogija.pl, действие будет разворачиваться между главным героем, Вильгельмом Брассе, медсестрой, в которую он влюбляется, и печально знаменитым доктором Йозефом Менгеле, проводившим жестокие эксперименты в Аушвице над узниками. Но кем же был Вильгельм Брассе? Он родился в 1917 году и был внуком австрийца Аугуста Карла Брассе, который работал садовником в городке Живец (территория нынешней южной Польши) у эрцгерцога из рода Габсбургов. Матерью его была полька. Отец фотографа воевал в польской армии с большевиками в 1920 году. Перед Второй мировой войной Вильгельм работал фотографом в Катовице, освоив профессию в ателье своей тети. Там он специализировался на портретах и фото для документов.