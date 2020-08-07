Фотографа в Аушвице сыграет ди Каприо наш обзор
Личность некоего Вильгельма Брассе очень интересует Голливуд. Он был узником концлагеря Аушвиц. Однако был не простым заключенным, а фотографом, задачей которого было снимать всех прибывающих на территорию лагеря. Уже известно, что в будущем году начнутся съемки фильма «Портретист», одним из авторов которого будет тот, кто снимал сенсационный фильм «Аватар». Уже известно, что проект не состоялся бы, если к нему не проявил интерес Леонардо Ди Каприо.
Польский режиссер Иренеуш Добровольски сообщил, что звезда Голливуда и мирового кинематографа будет участвовать в продукции.
Сам польский кинематографист известен тем, что снял документальный фильм с таким же названием - «Портретист» в 2005 году. Тогда сам Брассе на камеру рассказал, как он по приказу нацистов делал фотографии более 50 тысяч узников лагеря Аушвиц.
В той киноленте он признавался, что сейчас не в состоянии взять в руки камеру. Польский режиссер успел запечатлеть историю — Брассе умер в 2012 году.
Иренеуш Добровольски вначале хотел сам снять художественный фильм, но потом понял, что лучше отдать его в руки того, кто привлечет большее внимание и средств, например, голливудских профессионалов.
В процесс включился режиссер, продюсер, сценарист Роберт Стромберг, который был лауреатом “Оскара” в качестве лучшего сценографа «Аватара» и «Алисы в Стране Чудес». Пока неясно, кто будет сниматься, но Хейди Левитт был ответственным за подбор артистов в ленте «Паразиты», «Актер» и «Прирожденные убийцы».
Как уже сообщил сайт fotoblogija.pl, действие будет разворачиваться между главным героем, Вильгельмом Брассе, медсестрой, в которую он влюбляется, и печально знаменитым доктором Йозефом Менгеле, проводившим жестокие эксперименты в Аушвице над узниками.
Но кем же был Вильгельм Брассе?
Он родился в 1917 году и был внуком австрийца Аугуста Карла Брассе, который работал садовником в городке Живец (территория нынешней южной Польши) у эрцгерцога из рода Габсбургов. Матерью его была полька. Отец фотографа воевал в польской армии с большевиками в 1920 году.
Перед Второй мировой войной Вильгельм работал фотографом в Катовице, освоив профессию в ателье своей тети. Там он специализировался на портретах и фото для документов.
После начала войны он отказался подписать так называемый Volklist, предлагаемый немцами.
«Прошел жуткие вещи, но никогда не помышлял о договоре с дьяволом для успокоения… Мне предлагали выход, но для меня это было бы недостойно. Я себя чувствовал настоящим поляком», - вспоминал Брассе в посвященном ему документальном фильме «Портретист.
Затем Брассе решил вступить в польскую армию. При попытке перебраться в Венгрию 28 марта 1940 года (после оккупации Польши Германией и СССР) был задержан в деревне, населенной лемками (малая народность на юге Польши) и был выдан немцам.
31 августа 1940 года попал в лагерь Аушвиц под номером 3444. В январе следующего года Брассе попал в так называемую службу Erkennugsdienst (служба опознавания ), где делались фотографии учитываемых узников.
«Предполагаю, что за время всей моей работы фотографом я сделал примерно от 40 до 50 тысяч фотографий… Обращалось внимание на то, чтобы на них никто случайно не улыбался и не делал страдальческих мин», - вспоминал Вильгельм Брассе. Он автор снимков и псевдонаучных экспериментов Йозефа Менгеле и Эдуарда Виртса.
Вильгельм Брассе работал в лагере в команде фотографов до января 1945 года. В то время, вместе с Владиславом Юречкой, игнорируя распоряжения офицеров СС сжечь снимки, смог сохранить около 39 тысяч фотографий, большая часть которых оказалась единственными свидетельствами об узниках этого адского концлагеря.
Фильм, уже сейчас кажется претендентом на высшие награды в мировом кино. И обещает повторить успех книги «Татуировщик из Аушвица».
Но до этого, как говорится, надо еще дожить.