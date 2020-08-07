В Беларуси выбирают президента
В Беларуси начались выборы президента: в стране в 08:00 открылись 5 723 избирательных участка, пишет «БелТА».
За пределами Беларуси работают еще 44 участка. Голосование закончится в 20:00. Право голосовать имеют 6,8 миллиона граждан Беларуси, уточняет ТАСС.
На высший пост претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения «Говори правду» Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень.
Выборы признают состоявшимися, если на них придут больше половины избирателей. Избранным президентом станет тот кандидат, которого поддержали больше половины проголосовавших.