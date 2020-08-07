В Баку вор с ножом напал на полицейского
В Баку в Хатаинском районе сотруднику полиции нанесли ножевое ранение.
Как сообщает Report, полицейский пытался задержать вора. Однако последний нанес стражу порядка несколько ножевых ранений. Полицейский с целью своей безопасности и чтобы воспрепятствовать побегу злоумышленника сначала выстрелил в воздух, а затем в преступника.
Получивший ранение в ногу Эльшад Асадов, 1994 года рождения, и сотрудник полиции госпитализированы в клиническую больницу №3.
Ведется расследование.