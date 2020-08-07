В Баку вор с ножом напал на полицейского

В Баку в Хатаинском районе сотруднику полиции нанесли ножевое ранение.



Как сообщает Report, полицейский пытался задержать вора. Однако последний нанес стражу порядка несколько ножевых ранений. Полицейский с целью своей безопасности и чтобы воспрепятствовать побегу злоумышленника сначала выстрелил в воздух, а затем в преступника.

Получивший ранение в ногу Эльшад Асадов, 1994 года рождения, и сотрудник полиции госпитализированы в клиническую больницу №3.

Ведется расследование.