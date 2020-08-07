TikTok может объединиться с Twitter

По данным издания, Twitter заинтересован только в американском сегменте TikTok, однако его стоимость все равно может составить несколько десятков миллиардов долларов. Это ставит под сомнение возможность сделки, так как капитализация Twitter составляет порядка $29 млрд. При этом рыночная капитализация другого претендента на TikTok ― корпорации Microsoft ― превышает $1,6 трлн.

В начале августа президент США Дональд Трамп заявил, что Microsoft или другая американская компания должны купить TikTok до 15 сентября, иначе приложение будет запрещено на территории страны.

По данным СМИ, Microsoft готова предложить за соцсеть $30 млрд, однако владелец TikTok ― китайская компания ByteDance ― оценивает приложение в $50 млрд.