Протесты в Бейруте: чем закончилось противостояние

Накануне в Бейруте тысячи человек вышли на митинг с требованиями отставки правительства и реформ. Демонстрация переросла в массовые столкновения с полицией. Протестующие захватили здания четырех министерств и ассоциации банков Ливана.

Как сообщают Вести.Ru, правительству Ливана удалось вернуть под контроль центр Бейрута. Чтобы отбросить протестующих, была задействована армия страны. Бойцы вооруженных сил блокировали демонстрантов, оттеснили их от здания парламента, освободили здания МИД, министерств экономики и энергетики, а также Ассоциации банков Ливана.

К утру воскресенья в ходе массовых волнений пострадали более 700 человек, один сотрудник полиции был убит – активисты сбросили полицейского в шахту лифта в момент штурма гостиницы Le Gray на площади Павших. Раненые в результате столкновений с полицией доставлены в местные больницы.