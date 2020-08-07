У берегов острова Маврикий из японского судна в воды Индийского океана вытекло по меньшей мере 1 тыс. тонн нефтепродуктов, заявил на пресс-конференции в Токио заместитель главы компании Mitsui O.S.K. Line Акихико Оно, которая управляет судном.

Нефтепродукты вытекли из пробоины, образовавшейся в судне, которое село на мель в прибрежной зоне.