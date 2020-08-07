Экологическое бедствие на Маврикии: тонны разлитой нефти угрожают острову фото
У берегов острова Маврикий из японского судна в воды Индийского океана вытекло по меньшей мере 1 тыс. тонн нефтепродуктов, заявил на пресс-конференции в Токио заместитель главы компании Mitsui O.S.K. Line Акихико Оно, которая управляет судном.
Нефтепродукты вытекли из пробоины, образовавшейся в судне, которое село на мель в прибрежной зоне.
«Мы приносим свои глубочайшие извинения за произошедшее и будем заниматься решением проблемы до самого конца. По предварительным оценкам, объем утечки составил порядка 1 тыс. тонн», – передает слова замглавы компании ТАСС.
Ранее правительство Маврикий ввело режим чрезвычайной экологической ситуации после масштабного разлива нефтепродуктов с грузового судна, которое зафрахтовано другой японской компанией Nagashiki Shipping Co. Ltd. Разлив угрожает коралловым рифам у побережья островного государства. Маврикий также обратился к ООН с просьбой об оказании немедленной помощи в ликвидации последствий экологического бедствия.
Nagashiki Shipping Co. Ltd. в своем заявлении сообщила, что судно Wakashio село на мель рядом с популярным у туристов пляжем Blue Bay в восточной части острова 26 июля, после чего получило пробоину, из которой произошла утечка нефтепродуктов. Судно под флагом Панамы направлялось из Китая в Бразилию с заходом в Сингапур. На его борту находилось около 4 тыс. тонн нефтепродуктов.