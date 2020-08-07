В Баку брат убил брата
Накануне поступила информация об убийстве Сафы Эйнуллаева в Сураханском районе Баку.
Как сообщили в пресс-службе районной прокуратуры, сотрудники прокуратуры при участии судебно-медицинского эксперта осмотрели тело убитого и место преступления, были проведены необходимые процессуальные действия.
По факту прокуратурой Сураханского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство).
В ходе следствия появились основательные подозрения в том, что убийство совершил брат потерпевшего Эльвин Эйнуллаев на почве личного конфликта. Эльвин Эйнуллаев задержан в качестве подозреваемого и передан следствию.