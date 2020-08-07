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Основной способ передачи коронавируса — от человека к человеку, утверждает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Для дистанцирования людей друг от друга и сокращения контактов страны по всему миру вводили и вводят ограничительные меры. Но как именно распространяется инфекция? О нескольких основных путях распространения инфекции пишет в своей статье Forbes. Главным образом коронавирус передается через мелкие капли, которые зараженный человек выдыхает, сообщает ВОЗ. Это происходит каждый раз при чихании, кашле или даже просто при разговоре. Некоторые исследования показали, что капли могут разлетаться также при пении и просто при дыхании. Поскольку эти капли довольно крупные, они не перемещаются на значительное расстояние и довольно быстро опускаются вниз, отметила ВОЗ. Другой человек может заразиться, если вдохнет воздух с этими каплями. В организм человека вирус попадает через слизистые — рот, нос или глаза, свидетельствуют данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Коронавирус распространяется достаточно легко, у него относительно высокий уровень заразности. Вероятность заразиться коронавирусом выше, чем гриппом, но меньше, чем при кори, добавили в CDC. Чем более тесно и долго человек взаимодействует с другими людьми, тем выше риск заражения коронавирусом. В среднем один заболевший человек заразит еще двух-трех человек, прогнозирует Европейский центр профилактики и контроля заболеваний. Воздушные частицы разлетаются в виде небольшого облачка. При кашле они разлетаются на четыре-пять метров, при чихании еще сильнее — на расстояние до восьми метров, показало исследование доцента Массачусетского технологического института Лидии Буруибы. В июле в Германии было опубликовано исследование, которое показало, что холодный и застоявшийся воздух позволял частицам вируса от зараженного работника распространяться больше восьми часов. Это заметили на мясокомбинатах в Европе, где вспышки коронавируса были нередкими. Авторы исследования в Китае, которые изучали ситуации в двух больницах, обратили внимание, что мелкие частицы могут снова подниматься в воздух после того, как осели на поверхности, — например, когда медицинские работники снимают маски и защитные костюмы.

Заражение через поверхности Люди могут заболевать, коснувшись рукой сначала зараженной поверхности, а потом — своего рта, носа или глаз. Такой способ передачи на данный момент не считается основным, но опасность остается, считает ВОЗ. Зараженной поверхностью может оказаться буквально что угодно — от выключателей и ручек дверей до посуды. Вирус может оставаться жизнеспособным в течение продолжительного времени в зависимости от окружающих условий и типа поверхности. При низких температурах он может выживать несколько недель, при комнатной — до 24 часов на картоне, до 48 часов на нержавеющей стали и 72 часа на пластике, выяснили ученые. Обычная дезинфекция вирус убьет. Еда и вода ВОЗ считает «крайне маловероятным», что люди могут заразиться коронавирусом через еду или упаковку от еды. С этим соглашается и CDC. Но ВОЗ советует обращать внимание на смежные угрозы и соблюдать гигиену. В затронутых эпидемией районах китайские власти советовали пить воду из бутылок, не есть еду сырой, чаще мыть руки и не допускать заражения воды и еды больными пациентами, отмечает Bloomberg. От матери к ребенку Впервые инфекцию у детей обнаружили в Китае. После того как в стране инфекцию выявили у детей, матери которых были заражены коронавирусом, появилась теория о внутриутробной передаче вируса. Но несколько проведенных исследований к единому выводу не привели. В рамках одного изучили девять зараженных женщин, у которых родились здоровые дети. Вирус не нашли в околоплодных водах, пуповинной крови, в глотках детей и молоке матери. Поэтому ученые предположили, что заражение детей от матерей происходит воздушно-капельным путем. При этом в середине июля французские врачи заявили о первом выявленном случае заражения COVID-19 в утробе. Вирус попал в организм ребенка через плаценту, заключили исследователи. Животные Ученые предполагают, что коронавирус первоначально распространялся у летучих мышей, а человеку передался через пока не установленное животное-посредника. На данный момент установлено порядка двадцати видов животных, которые подвержены заражению. Зарегистрировано несколько случаев, когда люди передавали вирус кошкам и собакам. Случаи, когда люди заражались от животных, напротив, редки.