Спецназ задействован в азербайджано-турецких учениях фото; видео
Подразделения специального назначения привлечены в первый этап совместных азербайджано-турецких широкомасштабных тактических учений с боевой стрельбой.
Как сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана, на этом этапе учений спецназовцы отработали учебно-боевые задачи по прибытии в назначенные районы с помощью вертолетов, штурму важных стратегических и военных объектов, скрытно передвигаясь по территории с различным рельефом местности, а также по занятию выгодных позиций.