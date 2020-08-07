Пентагон заявил, что до сих пор не знает причину взрыва в Бейруте

«Мы до сих пор не знаем, что произошло. В первый день президент Трамп совершенно правильно предположил, что это могла быть атака... С каждым днем мы узнаем все больше и больше. Я вчера, например, считал произошедшее более похожим на несчастный случай», — сказал Эспер в эфире Fox News.

США скоро направят в Ливан три военно-транспортных самолета C-17 с продовольствием и медикаментами. Эспер отметил, что его ведомство «сделает все возможное для оказания гуманитарной помощи».

Взрыв произошел 4 августа. По предварительной версии представителей власти Ливана, причиной стало ненадлежащее хранение 2750 т аммиачной селитры в одном из складов порта. Рассматриваются три версии причин взрыва: халатность, несчастный случай и воздействие внешних сил. Президент США после взрыва заявил, что в Бейруте взорвалась бомба и что, по мнению американских генералов, это было нападением. После этого он сказал, что никто точно не знает, что стало причиной взрыва.