Заур Расулзаде, отдел политики 12:34

Не удовлетворившись закрытием российских телеканалов, в Армении задумали провести люстрацию среди как бы то ни было связанных с Россией сотрудников спецслужб. Как утверждает газета «Грапарак», директор Службы нацбезопасности Аргишти Кярамян «взялся за российских шпионов». По распоряжению главы СНБ, против так называемых российских кадров в рядах спецорганов Армении началась чистка.

«В центре внимания молодого директора службы (Кярамяну нет еще и 30 лет – ред.) оказались те сотрудники, которые учились в Академии ФСБ России, и есть подозрения, что они до сих пор сохранили связь с данной структурой. Согласно источникам в СНБ, Кярамян поручил провести служебное расследование в отношении некоторых из них, а других просто убрать, причем неважно, каким путем - систему надо «очистить» от российских «шпионов». В первые дни назначения Кярамяна на должность главы СНБ люди, знающие его, говорили, что тот сразу же возьмется за осуществление антироссийских шагов, поскольку он хорошо известен своими антироссийскими настроениями. И как пример приводили нападки на действующую в Армении Южно-Кавказскую железную дорогу в 2018 году, которые были реализованы именно руками Кярамяна. Он тогда был еще в Государственной контрольной службе Армении», - отмечает издание. Как заявляют в политической элите страны, необходимость люстрации в Армении обусловлена попытками внешнего вмешательства во внутренние дела государства. Подобное мнение, во всяком случае, выразил директор Армянского института международных отношений и безопасности, член Общественного совета Армении Степан Сафарян. «На мой взгляд, именно сейчас активизировались попытки внешнего вмешательства во внутриполитическую жизнь в Армении. Об этом говорит целый ряд событий. Могу сказать, что сегодня повторяется ситуация 2012-го, 2016-го и 2017-го годов. При этом назвать конкретные имена и страны, задействованные в данных процессах, я сейчас не хочу. Никол Пашинян заявил, что в Армении не должно быть политиков, служащих интересам иностранных государств. Для реализации этого его стремления предлагаю открыть архивы СНБ и КГБ», - подчеркнул общественный деятель.

Сафарян припомнил свою давнюю обиду: в 2011 году, будучи депутатом парламента, он в течение полугода изучал опыт шести стран, на основании чего подготовил законопроект «О люстрации», который, однако, принят не был. А теперь, мол, вынуждены искоренять засевших «предателей», так что самое время принять разработанный им еще 10 лет назад закон. Чтобы больше не терять время, политолог предлагает премьер-министру Пашиняну поручить Общественному совету изучить общественное мнение относительно необходимости принятия такого закона. «Меня очень радует высокая степень содействия наших граждан в данном вопросе. На мой взгляд, это обусловлено именно осознанием разрушительной деятельности иностранной агентуры в Армении последних лет. И это содействие - далеко не содействие одной только идее, это содействие суверенитету Армении. Мы уже сформировали власть самостоятельно, и теперь нам предстоит исключить иностранное влияние на процесс принятия решений на любом уровне», - указывает Сафарян, призывая не поддаваться манипулятивным высказываниям о том, что люстрация может раскрыть армянскую агентуру. Он уверен, люстрация поможет разоблачить только иностранных шпионов в Армении и никак не заденет преданных сотрудников спецорганов. Сафарян уверен, что изменения, происшедшие после смены власти в республике, будут способствовать претворению в жизнь закона о люстрации, которая, кстати, коснется не только сотрудников спецслужб, но чиновников, судей, правоохранителей. Так что уже в начале осени парламент Армении рассмотрит первый из серии люстрационных законов, по итогам принятия которых права занимать должности во власти могут лишиться сотни человек.

Наибольшие шансы имеет закон о люстрации судейского корпуса. По словам депутата от правящей партии Армении Владимира Варданяна, будет предпринято поэтапное прохождение люстрационных законов. Это будет сделано, чтобы противники люстрации «не могли объединиться сразу же». После этого должна пройти масштабная люстрация государственного аппарата, которая затронет все армянское чиновничество: органы законодательной, исполнительной и судебной власти, а также правоохранительные структуры. Запрет на работу в них предлагается ввести в отношении бывших функционеров Компартии Армении и комсомола, штатных сотрудников и информаторов советского КГБ, лиц, сотрудничавших со спецслужбами иностранных государств, а также тех, кто «запятнал себя участием в коррупционных схемах». Люстрационную проверку предлагается сделать тотальной: ее должны будут пройти как те, кто уже занимает госдолжности, так и те, кто будет на них претендовать. С учетом антикоммунистических положений предложенного закона люстрация может коснуться сотен человек.