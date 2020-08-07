Билл Гейтс рассказал об опасности вакцины от COVID-19

Основатель Microsoft, филантроп и миллиардер Билл Гейтс опасается, что в мире в широком доступе могут появиться опасные вакцины от коронавирусной инфекции, поскольку они не прошли необходимую проверку и поэтому представляют опасность, пишет журнал Wired.

Из-за "гонки за вакциной" правительства некоторых стран могут одобрить и приступить к производству небезопасного и неэффективного препарата, заявил он: "Бьюсь об заклад, что где-то в мире появятся вакцины без полной нормативной проверки, которые будут доступны большому количеству пациентов", передает Корреспондент.

По мнению Гейтса, независимо от результатов третьей (последней) фазы испытаний вакцины потребуется три-четыре месяца только на то, чтобы выявить ее побочные эффекты. В частности, необходимо проверить сочетаемость препарата от COVID-19 с некоторыми аутоиммунными заболеваниями.