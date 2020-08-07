Умер экс-замминистра обороны Азербайджана
Генерал-лейтенант в отставке Чингиз Мустафа оглу Мамедов скончался сегодня после продолжительной болезни. Об этом говорится в некрологе Министерства обороны Азербайджана.
Ч.Мамедов родился 15 февраля 1951 года в Баку. В 1968 году поступил в Ростовское высшее военное училище. В 1973-1992 годах служил в Вооруженных силах СССР.
В 1981 году поступил в Военную академию им. Ф.Э. Дзержинского и успешно окончил её. Прошел службу в должностях командира дивизиона, начальника штаба, командира полка Ракетных войск стратегического назначения.
Начав службу в ВС Азербайджана в 1992 году, занимал различные должности. С 2003 по 2014 годы занимал должность заместителя министра обороны. В 2014 году Ч.Мамедов был отправлен в запас.
Был награжден орденами и медалями. Чингиз Мамедов был ветераном войны и Вооруженных сил Азербайджанской Республики.