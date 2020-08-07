Умер экс-замминистра обороны Азербайджана

Генерал-лейтенант в отставке Чингиз Мустафа оглу Мамедов скончался сегодня после продолжительной болезни. Об этом говорится в некрологе Министерства обороны Азербайджана.

Ч.Мамедов родился 15 февраля 1951 года в Баку. В 1968 году поступил в Ростовское высшее военное училище. В 1973-1992 годах служил в Вооруженных силах СССР.