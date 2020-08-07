COVID-19: в США более 5 млн заболевших, в Бразилии - более 100 тысяч погибших

По абсолютному числу выявленных случаев коронавирусной инфекции США занимают первое место в мире, причем с большим отрывом. Помимо них, в первую тройку входят Бразилия, где выявлено более 3 млн инфицированных, и Индия, где диагноз COVID-19 подтвержден более чем у 2 млн человек.

В ночь на воскресенье, 9 августа, общее число американцев, у которых был обнаружен новый коронавирус, превысило 5 млн, в Бразилии число погибших от COVID-19 перевалило за 100 тысяч, сообщает BBC.

Эксперты подчеркивают, что реальное число случаев заражения COVID-19 в США наверняка намного больше цифр официальной статистики, поскольку большая часть инфицированных переносят болезнь в легкой форме или вовсе бессимптомно.

По данным Times, в 17 американских штатах число новых случаев заражения идет на спад, однако еще в семи - продолжает расти.

Одной из главных причин такого роста эксперты называют массовое тестирование американцев. По данным Covid Tracking Project, в настоящий момент в США ежедневно тестируют на коронавирус около 720 тысяч человек.

С начала эпидемии в США погибло рекордное количество пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 - более 160 тыс.

По этому показателю Америку догоняет Бразилия, где число жертв коронавируса незадолго до полуночи субботы превысило 100 тыс. человек. В среднем, число жертв эпидемии и в Бразилии, и в США ежедневно пополняется примерно на 1000 человек.