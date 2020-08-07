Евгений Бай, спецкорр haqqin.az, Вашингтон 13:07

«Будьте готовы отдать им все, что они потребуют. Делайте то, что они говорят». Эта инструкция была разослана жителям Миннеаполиса властями города. Того самого города, где в апреле этого года был задушен коленкой полицейского находившийся под наркотическим опьянением чернокожий грабитель по имени Джордж Флойд. Как известно, эта смерть вызвала чудовищную волну расовых протестов черных при участии многочисленных американских левых либералов, которых здесь называют «прогрессистами». Похожие рекомендации время от времени получают и другие законопослушные американские граждане. Конечно, если тебя окружают на улице бандиты, лучше отдать им кошелек, если ты, конечно, не «крокодил Данди» из известного фильма, у которого на такой случай припасен длинный нож.

Но Миннеаполис - отдельная история. Здесь после смерти Флойда городской совет в угоду участникам протестов упразднил полицейское управление, а до этого мэр, его помощники и другие «прогрессисты» держали полицейских за руки, когда в городе начались погромы и грабежи. И вот теперь власти города открыто говорят: при встрече с ворами и грабителями не пытайтесь оказать им сопротивление, потому что полиция не придет к вам на помощь - ее больше не существует. Похожая картинка сложилась во многих мегаполисах, где существенную часть населения составляют черные. Там копы стали персонами нон грата, там всем заправляют белые «прогрессисты» и черные мародеры. Но и в тех городах, где белые в абсолютном большинстве, не обходится без эксцессов. В Портланде, что в штате Мэн, где черные составляют всего 2 процента от населения бездомных, стали бесплатно пускать жить в пустующих из-за коронавируса отелях. Но те сказали, что это ниже их достоинства и потребовали предоставить им бесплатные квартиры и дома на постоянной основе. Как вы думаете, кому отдадут свои голоса на выборах пока еще преобладающие в этой стране белые жители - кандидату от «прогрессистов» демократу Джо Байдену или Дональду Трампу, который проводит свою избирательную кампанию под девизом «Закон и Порядок»? В течение нескольких недель после смерти Флойда рейтинги Байдена неудержимо шли вверх, в то время как рейтинги Трампа оставались неизменными, а уровень одобрения американцами президента был хоть и довольно низким - в районе 40 процентов, но стабильным. В какое-то время «демократическая печать» в эйфории сообщала, что отрыв Байдена от Трампа в национальном масштабе составлял 11 процентов, а в колеблющихся штатах, голоса которых и приносят победу на выборах, - от 3 до 5 процентов. А что теперь? Если еще во всех абсолютно опросах, проведенных в июле, побеждал Байден, то теперь шансы почти сравнялись. Так по данным Quinnipiac в штате Кентукки Трамп ведет с преимуществом в 9 процентов (50 против 41), по данным Trafalgar Group из Техаса у Трампа преимущество в 6 процентов (49 против 43), а как сообщает Deseret News из штата Юта, Трамп опережает Байдена на 19 процентов (50 против 31). Пружина, сжатая «расовой революцией», начинает разжиматься. Голову поднимают те, кого еще недавно называли «молчаливым большинством» - миллионы белых граждан малых городков, пригородов мегаполисов и сельских районов, которые ужаснулись от происходящего в стране. При этом многие из них еще не высказали своего мнения, боясь столкнуться с почувствовавшими вседозволенность потомками рабов. Но обязательно выскажут его на ноябрьских выборах.

Кандидат от демократов Байден своими бесчисленными ляпами только льет воду на мельницу своих противников. Накануне, беседуя с журналистами в формате онлайн, он заявил, что «в отличие от большинства афроамериканцев выходцы из Латинской Америки представляют собой более разнообразное сообщество с абсолютно разными взглядами на самые различные темы». То есть в одночасье Байден отвернул от себя значительную часть своего «ядерного электората». Кандидату тут же подсказали советники, что он брякнул что-то не то. Он, поняв, что наговорил лишнего, извинился за это высказывание. Однако Трамп не преминул этим воспользоваться. «После вчерашнего высказывания сонный Джо Байден больше недостоин голосов черных», - написал он в Twitter. Напомним, что это отнюдь не единственный «прокол» Байдена такого рода. «Если вы не голосуете за меня, то вы не темнокожий», - заявил он недавно в интервью, чем также вызвал страшное негодование своих чернокожих сторонников. А сколько еще оплошностей и ляпов допустит кандидат от демократов на публичных дебатах с Трампом, если конечно, стратеги избирательного комитета Байдена не отменят их ввиду очевидного проигрыша их кандидата. Но помогают республиканцам и сами демократы, представляющие различные ветви власти. На этой неделе генеральный прокурор Нью-Йорка Летишия Джеймс возбудила уголовное дело против одной из самых богатых и влиятельных лоббистских организаций Америки - Национальной стрелковой ассоциации, созданной еще в 1871 году. Главная задача NRA — аббревиатура организации на английском — защита Второй поправки к Конституции, которая предоставляет право гражданам США иметь оружие в целях самообороны. Джеймс, член Демократической партии, обвинила руководство стрелковой ассоциации в преступном использовании предназначавшихся на благотворительные нужды денег из резервов организации (речь идет о 64 миллионах долларов) в личных целях и налоговом мошенничестве. Может быть, обвинения против «жирных котов» из NRA и подтвердятся. Но сам момент подачи иска выбран неудачно. Десятки миллионов американцев, имеющих в своих домах винтовки и пистолеты, решат, что их хотят лишить оружия и это лишь подстегнет недовольство демократами со стороны «молчаливого большинства».