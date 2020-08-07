Взрыв в Бейруте образовал гигантскую воронку: больше 40 метров
Воронка глубиной 43 метра образовалась в порту Бейрута после взрыва, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News Аrabia.
«Взрыв в порту Бейрута оставил воронку глубиной 43 метра», — приводит агентство сообщение телеканала в Twitter.
Взрыв на складе в порту Бейрута прогремел 4 августа. По данным МВД Ливана, причиной послужило произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тысячи тонн аммиачной селитры, которую таможенники конфисковали шесть лет назад. В результате столицу Ливана объявили зоной бедствия. По последним данным, погибли 158 человек, более шести тысяч получили ранения. На фоне произошедшего тысячи ливанцев вышли на антиправительственный митинг с требованиями реформ. Позднее он перерос в массовые беспорядки.