Синоптики рассказали о погоде на понедельник
В понедельник, 10 августа, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается ясная погода, в основном без осадков, северо-западный ветер во второй половине дня сменится юго-восточным, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.
Температура воздуха на полуострове ночью составит от 21 до 24 градусов тепла, днем - 30-35 градусов, в Баку ночью 22-24 градуса, днем воздух прогреется до 32-34 градусов.
Атмосферное давление ниже нормы - 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70%, днем 35-40%.
На пляжах Апшерона северо-западный ветер к вечеру сменится юго-восточным. Температура воды составит 24-26 градусов тепла.
В регионах республики также преимущественно без осадков, однако в ряде северных и восточных районов пройдут дожди, местами сильные, возможны грозы и выпадение града. Утром в горах опустится туман, восточный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью составит 20-25, днем - 32-37 градусов, в горах ночью 12-17 градусов, днем воздух прогреется до 19-24 градусов выше нуля.