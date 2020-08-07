Жеребьевка Лиги чемпионов: «Карабах» примет македонцев

Команда Гурбана Гурбанова при жеребьевке была среди «сеяных» и была помещена в 4-ю группу, где ее соперниками могли стать «несеяные» «Динамо» (Брест, Беларусь), «Рига» (Латвия), «Тирана» (Албания) и «Силекс» (Северная Македония).

В результате «Карабаху» достался «Силекс».

Жребий определял не только состав пар, но и хозяина матча, так как все квалификационные стадии еврокубков, кроме раунда плей-офф Лиги чемпионов, будут состоять из одной игры. «Карабах» должен провести встречу 1-го раунда в Баку.

Игра состоится 18 или 19 августа (точная дата определится в ближайшее время) без зрителей на трибунах. Победитель получит право сыграть во 2-м раунде Лиги чемпионов, игры которого пройдут 25-26 августа. Жеребьевка 2-го раунда состоится завтра. И там «Карабах» тоже будет среди «сеяных». Среди возможных соперников «Мидтьюлланд» (Дания), а также победители пар «Шериф» (Молдова) – «Фола» (Люксембург), «Флориана» (Мальта) – «ЧФР Клуж» (Румыния), «Ференцварош» (Венгрия) – «Юргорден» (Швеция), «Целе» (Словения) – «Дандолк» (Ирландия), «КИ Клаксвик» (Фареры) – «Слован» (Словакия), «Флора» (Эстония) – «Судува» (Литва), «Коннас-Ки» (Уэльс) – «Сараево» (Босния и Герцеговина), «Динамо» (Тбилиси, Грузия) – «Тирана» (Албания). Победитель матча «Арарат-Армения» (Армения) – «Омония» (Кипр) «Карабаху» в любом случае не достанется из-за присутствия в этой паре армянской команды.

Если же чемпион Азербайджана проиграет в 1-м раунде Лиги чемпионов, то отправится во 2-й квалификационный этап Лиги Европы, игры которого состоятся 17 сентября. А жеребьевка пройдет 31 августа.