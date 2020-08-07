БТА обратилось к гражданам

Согласно сообщению, во время пандемии одним из главных вопросов, которые правительство держит в центре внимания, является обеспечение жителей Баку, особенно тех, кто работает в жизненно важных сферах, необходимыми услугами общественного транспорта.

В Азербайджане ведется планомерная работа по борьбе с пандемией коронавируса. Благодаря профилактическим и превентивным мерам, принимаемым государством, в последнее время наблюдается положительная динамика в борьбе с коронавирусом. Как передает haqqin.az, об этом говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства.

С первого дня пандемии с целью защиты здоровья пассажиров было увеличено число противоэпидемических мероприятий. Ежедневно дезинфицируются все автобусы (1600-1800) и более 3 000 такси. В около 2 000 автобусах установлены емкости с антисептическими средствами. Прозрачные перегородки установлены в 1 425 автобусах и более чем 3 000 такси, отмечается в сообщении.

Также проводятся дезинфекционные мероприятия в паркингах, в пунктах обмена транспортными средствами и на автобусных остановках.

Из-за приостановки работы метро пассажирские перевозки осуществляются автобусами. С 24 марта введены в эксплуатацию семь экспресс-маршрутов. Всего на 160 маршрутах было задействовано более 1 900 автобусов. С 24 марта по 6 августа по семи экспресс-маршрутам перевезено 2 795 613 пассажиров.

В сообщении говорится, что с 10 августа Бакинское транспортное агентство увеличивает число автобусов, задействованных в экспресс-линиях. Будут введены в эксплуатацию пять дополнительных экспресс-линий, поэтапно задействуя около 80 автобусов. Три из этих линий будут работать в близлежащих населенных пунктах. Благодаря этому около 36-40 тыс. пассажиров будут иметь свободный доступ к центру города в течение дня в направлении поселков Мярдякан, Маштага, Бильгя и Нардаран. Таким образом, число экспресс-линий увеличится до 12.

Как отмечает агентство, запуск дополнительных экспресс-линий связан с резким увеличением числа пассажиров ввиду послабления карантина. Согласно информации, ежедневный пассажиропоток увеличился на 17-25%. По сравнению с обычным летним режимом на линиях сейчас курсирует на 45% больше автобусов, сообщает БТА.

БТА также подготовило предложение по созданию выделенных полос для автобусов на 22 улицах и проспектах и представило данное предложение на рассмотрение соответствующих ведомств, отмечается в сообщении.

Целью создания таких полос является обеспечение беспрерывного действия маршрутных линий. Ввиду недавних послаблений карантинного режима движение автотранспортных средств на улицах и проспектах Баку существенно выросло, что повлияло на рост числа ДТП, которые, в свою очередь, создает пробки, подчеркивается в сообщении.

В связи с этим, БТА отмечает, что были зафиксированы многократные случаи нарушений интервала движения автобусов. «Только 7 августа на проспекте З.Буниятова произошло 5 ДТП. Из-за каждой аварии автомобильная пробка составляла до 2 км. Это привело к нарушению интервалов движения автобусов на 5 регулярных и 1 экспресс маршруте, проходящих через данный участок. В результате на автобусных остановках и автобусах возникают дополнительные проблемы», - заявляют в агентстве.