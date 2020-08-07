Беспорядки в Грузии: МВД ведет расследование

Как сообщает Sputnik, накануне в городе Ахалкалаки, большинство жителей которого составляют армяне, произошла драка между молодыми людьми, в результате которой погиб один человек. Это привело к столкновениям в городе. Толпа начала разбивать двери и окна местной гостиницы, после чего подожгла ее, а затем и дом владельца. В общей сложности подожжены четыре дома.

Сейчас в Ахалкалаки спокойно, в город стянуты отряды сил специального назначения и полицейских. В МВД Грузии сообщили, что по обвинению в умышленном убийстве и незаконном приобретении огнестрельного оружия задержан 37-летний мужчина, пишет Sputnik Грузия. В заявлении МВД отмечается, что обвиняемый во время спора смертельно ранил из огнестрельного оружия 27-летнего мужчину. Раненый скончался до госпитализации. При личном досмотре обвиняемого полицейские изъяли оружие.

Возбуждено уголовное дело по статьям УК Грузии - умышленное убийство и незаконное хранение оружия. Максимальное наказание за преступление - от 7 до 15 лет лишения свободы.