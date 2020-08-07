Гурбан Гурбанов о сопернике в Лиге чемпионов
Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов прокомментировал жеребьевку 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, по итогам которой чемпиону Азербайджана в соперники достался «Силекс» из Северной Македонии.
Единственный матч в этой паре состоится в Баку 18 или 19 августа.
«Мы с нетерпением ждали жеребьевку, - говорит Гурбан Гурбанов. – С марта мы не проводим официальных игр, поэтому были в ожидании этого дня. Сложно что-то говорить, когда в таком турнире как Лига чемпионов раунд состоит из одной игры. В ближайшее время соберем информацию о сопернике, хотя это будет сделать сложно, так как они тоже не играют с марта. Мы с «Силексом» в одинаковых условиях - в Северной Македонии также не завершили национальный чемпионат. Но новый сезон у них уже стартовал, и «Силекс» сегодня проведет свой первый матч.
Мы должны правильно подготовиться к предстоящей игре. Будем играть дома. Понятно, что футболисты будут далеки от оптимальной формы и игры. В этом матче нам нужно быть очень внимательными. Если сможем на поле воплотить в жизнь то, что задумали, то реально добиться хорошего результата.
В любом случае то, что раунд состоит из одного матча, не может радовать ни одну из команд. Но несмотря на все это, постараемся правильно построить игру и сделаем все для победы».