Гурбан Гурбанов о сопернике в Лиге чемпионов

«Мы с нетерпением ждали жеребьевку, - говорит Гурбан Гурбанов. – С марта мы не проводим официальных игр, поэтому были в ожидании этого дня. Сложно что-то говорить, когда в таком турнире как Лига чемпионов раунд состоит из одной игры. В ближайшее время соберем информацию о сопернике, хотя это будет сделать сложно, так как они тоже не играют с марта. Мы с «Силексом» в одинаковых условиях - в Северной Македонии также не завершили национальный чемпионат. Но новый сезон у них уже стартовал, и «Силекс» сегодня проведет свой первый матч.

Мы должны правильно подготовиться к предстоящей игре. Будем играть дома. Понятно, что футболисты будут далеки от оптимальной формы и игры. В этом матче нам нужно быть очень внимательными. Если сможем на поле воплотить в жизнь то, что задумали, то реально добиться хорошего результата.

В любом случае то, что раунд состоит из одного матча, не может радовать ни одну из команд. Но несмотря на все это, постараемся правильно построить игру и сделаем все для победы».