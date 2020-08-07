Икрам Нур, автор haqqin.az 15:47

В Бейруте проходят массовые протесты, переходящие в беспорядки. В результате столкновений с армией и полицией пострадали 728 человек. Премьер-министр Ливана Хассан Дияб предложил провести досрочные парламентские выборы.

В Ливане не хватает медикаментов, электричества и питьевой воды, но в избытке есть слезоточивый газ и революционная энергия. Явный признак «арабской весны». В минувшую субботу на улицы ливанской столицы вышли тысячи людей, требующих отставки правительства. Мирный поначалу протест перешел в захват четырех министерств - были захвачены министерство иностранных дел, министерство окружающей среды, министерство экономики, министерство энергетики и водных ресурсов, а также здание ассоциации банков – полиция поначалу использовала слезоточивый газ, а затем начала стрелять на поражение. Ближе к полуночи захваченные министерства – здание МИД, кстати, успели объявить «штабом революции» - с помощью армии, применявшей дубинки, деревянные палки и приклады, удалось у протестующих отбить, контроль над центром города был восстановлен, но беспорядки и столкновения продолжились. Причем, если поначалу армия просто блокировала здания и просто уговаривала демонстрантов разойтись, то после ультиматума, выдвинутого правительству движением Хизбалла – или беспорядки будут остановлены с применением силы, или этим займутся военизированные отряды самой Хизбаллы – военные начали активно участвовать в разгоне беспорядков.

Соответствующим образом изменились и лозунги протестов. Если с началом демонстрации вышедшие на улицы бейрутцы требовали отставки правительства и наказания коррупционеров, на одной из площадей города они даже соорудили символическую виселицу для казнокрадов, то ближе к ночи массовыми стали лозунги с требованием разоружить Хизбаллу, провести международное расследование взрыва в порту Бейрута и передать Ливан под «международное управление» после отставки правительства. То есть, по сути, выполнить требования президента Франции Эммануэля Макрона, о которых haqqin.az уже информировал своих читателей. Премьер-министр Ливана Хассан Дияб, в целях смягчить обстановку как компромиссный вариант предложил провести досрочные парламентские выборы. Как ожидается, он объявит об этом в понедельник, но насколько это поможет в данной ситуации – большой вопрос. Прошлогодние массовые протесты в итоге привели к свержению премьер-министра, но система, которой он руководил, практически не изменилась Ведь главной проблемой Ливана является даже не столько коррупция и недееспособность властей. Нужно сказать прямо - у Ливана нет внутреннего ресурса разрешить существующие сегодня противоречия, чего бы они ни касались - экономики, политики, межконфессиональных и межэтнических проблем.

С этой точки зрения предложения/требования – кому как нравится - французского президента Макрона, предложившего ввести на территорию Ливана миротворческие силы и разоружить террористов, выглядит вроде бы и здраво. Но и только. А вот дальше уже начинаются нюансы. Недоговороспособными являются все участники ливанского кризиса. А потому разоружение Хизбаллы (что, кстати, обойдется большой кровью) приведет к тому, что их место займут военизированные формирования местных суннитов или христиан. При этом гуманитарная катастрофа в Ливане вполне реальна. Уничтожены не только 300 тысяч квартир и домов в Бейруте, это бы еще и полбеды - утрачены колоссальные запасы продовольствия. Предполагается, что уже через месяц имеющиеся запасы подойдут к концу. В таких условиях сильные начнут попросту отбирать в свою пользу скудные ресурсы, обрекая слабых на гибель или вынуждая их бежать из страны. А куда бежать? В Европу, которая и без того перегружена потоками беженцев из всех окружающих ее регионов, да еще и понесла серьезные экономические потери в результате пандемии коронавируса?

Или на оккупированные Арменией территории в Нагорном Карабахе, как предлагают ливанским армянам сильно, видимо, ударившиеся головой деятели из Еревана? Ливанцы, конечно, сильно пострадали от взрыва, но не настолько же их контузило, чтобы они приняли горячечный бред армянских политиков близко к сердцу. У нынешних ливанских властей тоже нет плана по выходу страны из кризиса, даже опираясь на международную материальную помощь, а она, судя по заявлениям лидеров иностранных государств обещает быть немалой. Ведь специфика Ливана такова, что мало принять план – надо согласовать его со всеми местными политическими кланами. Они и в спокойные-то времена ожесточенно отстаивали только свои интересы, а в условиях кризиса и тем более будут с ожесточением сопротивляться тому, что может хоть на грань ущемить их интересы или сузить границы влияния. Ведь кризис или война всегда трагедия для одних и возможность хорошо поживиться - будь то финансы или политика - для других. Только представьте, как в ливанских политических кланах сейчас уже с нетерпением готовятся «пилить» эту самую международную помощь, с каким упоением подсчитывают открывающиеся перспективы наживы. Да они хоть тысячу раз призовут к солидарности и поклянутся наказать виновных в бедах Ливана и перестать воровать – толку от этих обещаний никакого, цена им – медный грош. Маховик кризиса крутится – деньги «мутятся». А страна – да проживет как-нибудь. Верхи не могут, низы не хотят, как писал политический гений прошлого века.