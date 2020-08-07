Учения ВВС Азербайджана и Турции: вертолеты привели в боеготовность фото; видео
В районе совместных летно-тактических учений TurAz Qartalı-2020 военно-воздушных сил Азербайджана и Турции проведены показательные учебные полеты вертолетов, приведенных в состояние полной боеготовности. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
В ходе учений военные пилоты выполнили задачи по пресечению действий условного противника, обнаружению и уничтожению его различных объектов, движущейся и неподвижной бронетехники, в том числе других внезапно появившихся целей.