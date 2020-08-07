Зеленский пообещал крымским татарам статус коренного народа Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране ведется работа над законодательным определением коренных народов и статуса крымско-татарского народа как коренного. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса главы украинского государства.

«В Украине ведется работа над законодательным определением коренных народов и статуса крымско-татарского народа как коренного, подчеркивает президент Владимир Зеленский», — говорится в сообщении.

«...Нашей общей задачей сейчас является защита прав крымских татар, помощь во всестороннем развитии языка, культуры и сохранения самобытности народа, который сейчас не может полноценно развиваться на своей исторической Родине — в Крыму», — добавил президент.

По его мнению, для Киева важно делать «все от него зависящее», чтобы восстановить права крымско-татарского народа как коренного украинского народа.