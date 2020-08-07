Умерла звезда фильмов Феллини

В Риме умерла итальянская актриса Франка Валери. Всего за десять дней до смерти она отпраздновала 100-летний юбилей. Об этом сообщает Corriere della Sera со ссылкой на дочь артистки Стефанию Бонфаделли.

«Она мирно умерла во сне», — сказала Бонфаделли, добавив, что мать оставалась ироничной до последнего, и это было «ключом к ее долгой жизни».

Франка Валери родилась в 1920 году в Милане в семье итальянки и еврея. В период гонений евреев она не смогла сбежать из страны и жила по поддельным документам в постоянном страхе.

Сначала работала на радио, потом начала сниматься в кино. Именно тогда она взяла себе псевдоним Валери в честь французского поэта Поля Валери. Слава пришла к ней после выхода фильма Федерико Феллини «Огни варьете».

Валери снималась и играла в театре до глубокой старости, на ее счету роли в фильмах Дино Ризи, Марио Моничелли и Эдуардо Де Филиппо. В мае 2020 года, незадолго до смерти, итальянская Академия кинематографии вручила Франке почетную премию «Давид ди Донателло» (David di Donatello) за вклад в киноискусство.