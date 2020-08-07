Премьер Ливана созвал экстренное совещание Кабмина

Глава правительства Ливана Хасан Диаб созвал в воскресенье экстренное совещание кабинета для обсуждения ситуации, связанной с решением ряда министров подать в отставку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Ранее в воскресенье сразу несколько руководителей ведомств, в том числе информации, экономики и окружающей среды, объявили о намерении уйти со своих постов. В частности, уже подала прошение об отставке министр информации Ливана Маналь Абдель Самад, которая обусловила свое решение произошедшей катастрофой в порту Бейрута.

Накануне в центральной части Бейрута прошла антиправительственная демонстрация, переросшая в беспорядки. Протестующие, в частности, обвиняли правящую коалицию Ливана в коррупции, требовали проведения досрочных выборов и независимого расследования произошедшего 4 августа в бейрутском порту взрыва. Группы активистов штурмовали здания МИД, министерства экономики, энергетики, окружающей среды, Ассоциации ливанских банков, выбрасывали и уничтожали документы и файлы. По данным службы гражданской обороны, ранения получили 490 человек, в том числе порядка 70 полицейских.

10 августа должны быть обнародованы результаты расследования взрыва в порту Бейрута.