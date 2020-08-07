Врач сравнил новый смертельный вирус с «короной»

"Пока что о новом вирусе мало известно, только то, что у него, в отличие от коронавируса, желудочно-кишечное проявление. Но думается, что наиболее опасно сочетание коронавируса и вируса гриппа. Если заразиться одновременно и тем и тем", - отметил российский ученый.

Возбудитель SFTS обнаружили в 2011 году. Этот вирус пока малоизучен. Известно, что он относится к семейству буньявирусов, которые поражают позвоночных, членистоногих, а также растения. Российский ученый надеется, что в скором времени будут получены данные о путях заражения буньявируом. Возможно, он останется локальной проблемой, которая не распространится по всему миру.

Накануне китайская газета Global Times сообщила о вспышке лихорадки с тромбоцитопеническим синдромом (SFTS), передающейся через клещей. По последним данным, от нее погибли уже семь человек.