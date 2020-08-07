Макрон призвал Турцию и Россию помочь Ливану

Президент Франции Эммануэль Макрон ожидает вклада Москвы и Анкары в организуемые фонды в помощь пострадавшему от взрыва Бейруту. Об этом французский политик заявил, открывая сегодня международную донорскую конференцию по сбору средств для Ливана.

«Призыв был обращен также к Турции и России. Турция не смогла присоединиться к видеоконференции, но привнесет свою помощь. Я уверен, что Россия поступит так же», — приводит слова Макрона Интерфакс.

Телеканал BFMTV, который транслирует конференцию, отмечает, что, по словам Макрона, на сегодня главная цель — «быстро и эффективно» скоординировать помощь Бейруту. Французский лидер выделил четыре направления помощи: здравоохранение, питание, образование и жилье. «Сотни тысяч людей сегодня находятся на улицах. Мы должны оказать им помощь», — сказал он.