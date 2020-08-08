«Время бурь» Николя Саркози
Бывший президент Франции Николя Саркози в конце прошлого месяца опубликовал книгу мемуаров «Время бурь», в которой рассказал об отношениях, связывавших его с руководителями стран Африки и Магриба, включая Муаммара Каддафи, Абдель Азиза Бутефлику и Зина аль-Абидина Бен Али.
Издание «ИноСМИ» со ссылкой на британскую Rai Al Youm опубликовало некоторые моменты из этой книги.
Рассказывая о своих встречах с Абдель Азизом Бутефликой (президент Алжира в 1999-2019 годах), Саркози отмечает, что они длились не менее трех часов. Бутефлика предпочитал беседовать не лицом к лицу, а скорее, бок о бок, поэтому, как вспоминает экс-президент Франции, ему приходилось сидеть долгое время с повернутой головой. «Я частенько покидал резиденцию, где он меня принимал, с болью в шее», — пишет Саркози.
По словам экс-главы Франции, бывший президент Алжира «обвинял меня во всех грехах французской внешней политики в отношении Магриба, но я решительно защищался и говорил про себя, что, по крайней мере, когда я нахожусь в Рабате, король не винит меня и не спрашивает, почему Марокко попало под протекторат Франции».
О короле Марокко Саркози написал: «Мухаммед VI — человек большого ума и мягкого нрава, который разделяет взгляды франкоязычного сообщества». По словам бывшего французского лидера, марокканский монарх сочетает в себе три качества: «мощь и силу», которые он унаследовал от своего отца Хасана II, а также «ум» и «человечность», свойственные его поколению. Саркози убежден, что «Марокко очень повезло с таким королем».
Также Саркози поделился воспоминаниями о Ливии, ее покойном лидере Муаммаре Каддафи и бедуинском шатре, который он установил в саду отеля Марини в центре Парижа во время своего визита во Францию в 2007 году. По словам экс-президента Франции, «это цена, которую мы должны были заплатить, чтобы выразить нашу признательность за освобождение болгарских медсестер».
Президента Туниса Зина аль-Абидина Бен Али Саркози описал как «странного человека с опухшим лицом», отмечая, что «пластическая операция для него не прошла без последствий». По словам бывшего президента Франции, Бен Али «не хватало спонтанности».
О бывшем президенте Сенегала Абдулле Ваде Саркози написал: «Он человек интересный, но странный», добавив, что «Вад — образованный человек, но его идеи разрознены, а образ мышления не отличается конструктивностью, поэтому диалог с ним требует больших усилий». Также бывший французский лидер отметил, что «Вад на 90% демократичный человек, но в то же время он легко может бросить своих оппонентов в тюрьму».
Напоследок Саркози рассказал о Нельсоне Манделе, с которым он встречался дважды. По его словам, «лицо Манделы было красивым и излучало свет», а годы, проведенные в тюрьме, «не ожесточили сердце этого великого человека».