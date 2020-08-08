«Время бурь» Николя Саркози

Бывший президент Франции Николя Саркози в конце прошлого месяца опубликовал книгу мемуаров «Время бурь», в которой рассказал об отношениях, связывавших его с руководителями стран Африки и Магриба, включая Муаммара Каддафи, Абдель Азиза Бутефлику и Зина аль-Абидина Бен Али.

Издание «ИноСМИ» со ссылкой на британскую Rai Al Youm опубликовало некоторые моменты из этой книги.

Рассказывая о своих встречах с Абдель Азизом Бутефликой (президент Алжира в 1999-2019 годах), Саркози отмечает, что они длились не менее трех часов. Бутефлика предпочитал беседовать не лицом к лицу, а скорее, бок о бок, поэтому, как вспоминает экс-президент Франции, ему приходилось сидеть долгое время с повернутой головой. «Я частенько покидал резиденцию, где он меня принимал, с болью в шее», — пишет Саркози.

По словам экс-главы Франции, бывший президент Алжира «обвинял меня во всех грехах французской внешней политики в отношении Магриба, но я решительно защищался и говорил про себя, что, по крайней мере, когда я нахожусь в Рабате, король не винит меня и не спрашивает, почему Марокко попало под протекторат Франции».