Эльнур Эминоглу, автор haqqin.az 18:22

Европарламент, точнее, два его депутата, еще точнее, две депутатствующие дамы, вновь озаботились «положением оппозиции в Азербайджане». Евродамы Кати Пири (Нидерланды) и Изабель Сантош ( Португалия) представили в законодательный орган Евросоюза свое личное мнение о необходимости введения персональных санкций против Азербайджана за «гонения на оппозицию». Среди тех, чьей судьбой обеспокоены Пири и Сантош, представляющие социал-демократическую фракцию в Европарламенте, скандально известный Фуад Гахраманлы, призывавший к смене власти в Азербайджане по «вооруженно-исламистскому сценарию». Спустя несколько лет после обвинения со стороны азербайджанских властей либерал-исламист был обвинен и другим социальным институтом в насилии. На сей раз семья Гахраманлы, в частности, бывшая супруга – оппозиционный колумнист Зюмрюд Ягмур и дочки-феминистки обвинили папу в насилии. Человек, ратовавший за либерализацию и демократизацию, занимался в семейном кругу бытовым рукоприкладством. Выламывал пальцы жене, закручивал руки дочерям… И прочие противники азербайджанской власти, на защиту которых поднялись эти европарламентарии, из той же кучки провинциальных маргиналов, вызывающих сожаление и раздражение азербайджанской общественности. Ведь налицо попытка выдать узкую социально-политическую прослойку за десятимиллионный народ. И выдавить народ из большой политики.

Разумеется, известные своим уязвлённым гипертрофированным искажением реальности фронтисты, которые своим подобострастным отношением к любому ревизору из неприкосновенного Запада чем-то напоминают сельских секретарей брежневской эпохи, заискивавших перед инструктором Московского горкома, преподнесли личные излияния депутатов как позицию всей социал-демократической партии в Европарламенте. Фракции, кстати, не самой крупной, к тому же в последние десять лет исправно теряющей свою численность после каждых выборов. И в Брюсселе, и в других европейских столицах. Но учкудуки Али Керимли все еще уверены, что Европа живет по ценностям эсдека Вилли Брандта и социалиста Франсуа Миттерана. Покойник воскрес – как же, ведь его имя прозвучало в Земле обетованной - аж в стенах самого Европарламента. Пусть почти неслышно, но все же это успех! Никто, конечно, не может запретить кому-то не предаваться иллюзиям о брандтовской Европе, но радость, обусловленная любителями «коньячной дипломатии» Еревана, требует некоторых уточнений.

Так вот, Кати Пири за два срока своей депутатской деятельности приобрела известность в качестве идейного противника возрастающей геополитической и экономической роли Турции. Благодаря ее усилиям в качестве докладчика по Турции Европарламент принял 9 (!) резолюций, направленных против этой страны и фактически выступил сторонником сворачивания переговоров с Анкарой. То есть Кати убежденный сторонник антитурецкой доктрины, традиционно выступающая против вступления форпоста НАТО на Востоке в Евросоюз. В то же время Пири является автором или соавтором 7(!) резолюций против стратегического союзника Турции - Азербайджана. Количество полония, извергнутого этой политиканствующей дамой на нашу страну, сопоставимо с объемами всех радиоактивных веществ. При этом она не сделала ни одного критического замечания, даже дружеского упрека Армении и даже в период правления хунты карабахских полевых командиров, что упрямо наводит на подозрения избирательного характера критики и связей с армянскими лоббистами.

А вот появление Изабель Сантош в этой группе и вовсе усиливает подозрения. Изабель Сантош начала свою карьеру в Европарламенте сравнительно недавно, но сразу перенесла сюда свои антиазербайджанские настроения, свойственные ей в период пребывания в Парламентской ассамблее ОБСЕ. Связанная с грантовой поддержкой известного в Португалии «Фонда Гюльбекяна», Сантош и в Брюсселе никак не могла поступиться столь выгодными и приятными принципами той же «коньячной дипломатии». Не стоит даже говорить, что обе эти мадам ни разу не затронули нарушения суверенных прав Азербайджана со стороны агрессивной Армении, проводящей оккупационную политику, хотя Европарламент за последние полгода дважды подавляющим большинством голосов принимал резолюции в поддержку территориальной целостности Азербайджана, неприкосновенности ее международно признанных границ.