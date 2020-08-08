За недосиженный день карантина штраф в $3,5 тысячи

Полиция Северной территории Австралии выписала штраф в 5 000 австралийских долларов (около 3,5 тыс. долларов США) человеку, который попытался на день раньше выйти из изоляции.

Как сообщает BBC, 20-летнего молодого человека заметили, когда он пытался покинуть карантинный центр за день до официальной даты выписки. Полицейские выписали штраф на месте и отправили мужчину обратно в центр на оставшийся ему день.

Прибывающие в Северную территорию из штатов с известными вспышками COVID-19 должны проходить период самоизоляции.

Австралия пытается взять под контроль вторую волну коронавируса, ее главным эпицентром является штат Виктория, где в воскресенье объявили о 17 смертях, связанных с коронавирусом. Это самая высокая цифра для страны за все время пандемии.