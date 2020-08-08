Массовое отравление питьевой водой в Дагестане
В селе Геджух Дербентского района Дагестана произошло массовое отравление питьевой водой. С острым кишечным отравлением госпитализированы девять человек, из которых шесть детей.
Как сообщает Коммерсант, всего выявлено более 40 человек с признаками отравления. Республиканское управление Следственного комитета РФ начало доследственную проверку.
«Предварительно причиной отравления могла стать загрязненная питьевая вода, которая подается в дома жителей села по водопроводным линиям»,— цитирует издание сообщение пресс-службы СКР.
Выявляются должностные лица, которые отвечают за нормальное функционирование водопроводных сетей, а также за контроль качества воды и состояние гидротехнических сооружений.