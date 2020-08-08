Он включает налоговые льготы для малого и среднего бизнеса, а также компаний, нанимающих сотрудников на юге Италии, продление единовременных выплат для работников сферы развлечений и туризма и выплат сотрудникам компаний, которым пришлось уйти в неоплачиваемые отпуска, выделение средств на здравоохранение. Кроме того, до конца года продлевается запрет на коллективные увольнения, сообщает Коммерсант.

В общей сложности с начала связанного с пандемией COVID-19 кризиса власти Италии направили на поддержку экономики страны €100 млрд. В соответствии с принятым ЕС планом восстановления экономики, Италия получит поддержку в размере €208 млрд, частично это будут гранты и субсидии, частично — займы. Во втором квартале ВВП Италии упал на 12,4%, по итогам года, как прогнозируют в ЕС, падение должно составить 11%.